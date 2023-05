Milan Inter, la disamina di Orlando sulla gara d’andata

Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato la gara di andata tra Milan e Inter in Champions League: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Milan-Inter:

«Non si può entrare in campo in una semifinale e prendere subito due gol. Sembrava un pugile messo all’angolo fin dall’inizio. Ti aspetti più cattiveria e attenzione, soprattutto all’inizio. Perderne 3 su 4 con l’Inter comincia a essere un problema. Capello diceva che Pioli non riesce a trovare contromisure a Inzaghi ed è vero. Se non hai poi il giocatore più importante in campo da una parte ti demoralizzi, e gli altri prendono più forza».