Martorelli ELOGIA il Milan: «In quel reparto hanno PRESO uno dei giocatori più forti in Europa». Le dichiarazioni dell’agente

L’agente Giacondo Martorelli ha parlato a TMW per analizzare i colpi del mercato Milan, in particolare quello in attacco ovvero Alvaro Morata che è stato presentato ufficialmente dai rossoneri questa settimana.

PAROLE – «Ogni squadra ha fatto delle cose interessanti. Il Napoli con Conte e Buongiorno ha fatto ottime operazioni. Il Milan con Morata ha preso uno degli attaccanti più forti in Europa».