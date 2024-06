Marotta e la seconda squadra dell’Inter: «Difficile crearla, abbiamo questo problema». Le parole del dirigente nerazzurro

Giuseppe Marotta ha commentato la situazione intorno alla possibile creazione della squadra Under 23 dell’Inter nelle prossime stagioni. Ecco le parole del dirigente nerazzurro rilasciate all’evento La Notte della C svolto alla Triennale di Milano. Il Milan dovrebbe già dal prossimo anno partecipare alla Serie C con la seconda squadra.

SECONDA SQUADRA INTER – «Devo dire, quando ero alla Juventus siamo stati i primi a creare la seconda squadra, poi ci ha seguito l’Atalanta. È chiaro che come Inter abbiamo un problema che spero si possa risolvere presto, quella delle strutture, non abbiamo centro sportivo adeguato. Il motivo è legato alle strutture, che è un problema di tutti anche a livello giovanile»