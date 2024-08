Marotta NON HA DUBBI: «Inter e Milan sono fortunate in QUESTO, altrimenti sarebbero in situazioni drammatiche». Le parole del presidente nerazzurro

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sette, settimanale del Corriere della Sera, di Milan ed Inter. Ecco le parole del presidente e amministratore delegato del club nerazzurro:

PAROLE – «Sta sparendo in tutte le categorie, dalla terza alla serie A. Resta un numero esiguo di eccezioni. Oggi in Lombardia ci sono 5 squadre di Serie A, di cui 4 di proprietà straniere. Se Inter e Milan non avessero avuto questa gestione già da qualche anno, sarebbero in situazioni che definirei drammatiche. Per fortuna che ci sono stati investitori stranieri che hanno creduto in noi, certo dando vita a una gestione molto diversa: ora il concetto di sostenibilità è centrale, l’impostazione è più simile a quella di un’azienda con i risultati economici che superano qualsiasi tipo di obiettivo».