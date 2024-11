Marotta avvisa Milan e rivali: «Lottiamo per vincere campionato e Champions,non per arrivare tra le prime 4»

Marotta avvisa Milan e rivali riguardo gli obiettivi stagionali dell’Inter: «Sento dire da altri ‘l’importante è arrivare nelle prime 4»

Marotta nel corso dell’evento per la presentazione del libro Beppe Servegnini ha mandato un messaggio al Milan e alle rivali riguardo gli obiettivi stagionali dell’Inter.

OBIETTIVI – «Lo sport è competizione e cercare di arrivare più in alto del tuo avversario. Ritengo che una società come l’Inter, per storia, blasone e palmares non può dire che vuole vincere il campionato o la Champions ma deve partecipare sempre per vincere. Sento dire da altri ‘l’importante è arrivare nelle prime 4’, ma non è così. L’importante è vincere. Poi, se non si vince benissimo, vuol dire che gli avversari sono stati più bravi. L’asticella però deve essere sempre alta. Così come se tratto un giocatore forte, un tentativo devo sempre farlo, poi magari non lo prendo perché non ci sono le condizioni. Oggi siamo in Champions, e allora perché non lottare per vincerla? Perché non lottare anche in campionato? Poi dipende dagli avversari e anche da noi, ma non dobbiamo avere paura e mi sembra scontato».

