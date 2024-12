Marotta: «L’Inter ha l’obbligo di arrivare in finale di Champions e vincere il campionato, non può accontentarsi»

Marotta a Dazn ha spiegato perché l’Inter è obbligata ad arrivare in finale di Champions e di vincere il campionato: le parole

Marotta a Dazn ha lanciato un messaggio al Milan e alle rivali prima di Lazio Inter.

PRONTI A VINCERE SIA CHAMPIONS CHE CAMPIONATO? – «Noi nel nostro DNA abbiamo l’obbligo di competere nel migliore dei modi in tutte le competizioni in cui siamo presenti. Ovvio che cercheremo di ottenere il massimo, che significa arrivare in finale di Champions e vincere il campionato. Questo è obbligatorio pensarlo e percorrerlo, poi se altre squadre saranno più forti leveremo il cappello e faremo i complimenti. Una squadra come l’Inter non può accontentarsi».

