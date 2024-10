Leao Milan, Marocchi sta con Fonseca: «Non siamo all'asilo! La società deve...»

Leao Milan, Marocchi sta con Fonseca: «Non siamo all’asilo!». Le parole dell’ex calciatore, le ultimissime sui rossoneri

Marocchi, ex calciatore della Juventus, dagli studi di Sky Sport 24 ha analizzato la questione Leao-Milan. Di seguito le sue parole

LEAO MILAN – «La società deve decidere se tenersi Leao in rosa oppure se togliersi il “problema”. Punto. L’allenatore ha bisogno di normalizzare, non può ogni volta dover giustificare non so che cosa. Lo mette in panchina per far giocare un altro, punto. Deve diventare questa la normalità per Fonseca, perché dovrebbe pensare anche alle questioni tecnico tattiche, non a mille questioni, all’umore della squadra. Non siamo all’asilo, lui fa l’allenatore»