Marianella: «Pulisic è un fenomeno e il Milan l'ha valorizzato. Pochettino? Ha fatto finta di lamentarsi...»

Marianella ha analizzato la crescita di Pulisic commentando la scelta di Pochettino di farlo ritornare anticipatamente al Milan

Marianella a Sky Sport ha speso belle parole per Pulisic, attuale capocannoniere del Milan.

MARIANELLA – «Pulisic era un fenomeno anche prima, solo che al Chelsea aveva una concorrenza fortissima e qualche allenatore ha avuto delle sviste, facendolo giocare molto meno di quanto non avrebbe meritato. Poi ogni volta che entrava in campo, anche col Chelsea, determinava qualcosa. Meritava di giocare molto di più. Il Milan ha preso un giocatore straordinario e lo sta valorizzando. Mi è piaciuto anche Pochettino che ha fatto finta di lamentarsi e lo ha rimandato a casa: è un allenatore di club prestato al ruolo di ct, si è messo nei panni del Milan e sa che far giocare ad un giocatore così importante 60-70 minuti in più in un’amichevole, seppure sentita, non era il bene del giocatore».