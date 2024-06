Marianella SCETTICO: «Lukaku disse mai a Milan e Juve, non so se si sentirebbe sereno in rossonero». Le dichiarazioni

Marianella a Sky Sport ha detto la sua sulla trattativa che il calciomercato Milan sta portando avanti per prendere Lukaku ricordando anche alcune dichiarazioni dell’attaccante.

LE DICHIARAZIONI – «Lukaku rende tanto quando si sente bene nell’ambiente, coccolato, sereno. In un’intervista disse mai a Milan e Juve, per cui non so se lui si sentirebbe sereno. Al Napoli con Conte, in un progetto diverso, si sarebbe sereno».