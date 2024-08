Marianella ELOGIA l’acquisto del mercato Milan: «Ha capito il fascino della maglia, quell’aspetto non mi sorprende»

Il giornalista e telecronista Massimo Marianella ha giudicato positivamente l’acquisto del mercato Milan, sottolineando un aspetto

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella commenta la chiusura di alcune operazioni del mercato Milan e delle squadre italiane, sottolineando come sia stata decisiva la volontà di Fofana di sposare il progetto rossonero.

PAROLE – «Forse sono tutte un pochino in ritardo, ma sono le dinamiche del nuovo mercato che porta tutte le squadre ad essere un filino in ritardo. Questa accelerata non mi sorprende. Mi piace che probabilmente la volontà del giocatore, relativamente all’affare Fofana, sia stata abbastanza significativa. Il che vuol dire che c’è stato anche da parte del giocatore il fascino della maglia, questo è il bello».