Marelli: «Espulsione di Spalletti? Salta il Milan»

Luca Marelli, ex arbitri, ha commentato l’espulsione di Spalletti in Napoli-Spezia: il tecnico salta sicuramente il Milan

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli ha commentato così l’espulsione di Spalletti in Napoli-Spezia:

«Spalletti era stato già ammonito per una protesta vigorosa per la perdita di tempo di Reca. Dopo il gol di Raspadori si avvicinato in maniera poca urbana alla panchina dello Spezia, il quarto uomo ha riportato il comportamento all’arbitro che giustamente l’ha ammonito per seconda volta per comportamento antisportivo. Dopo l’espulsione Spalletti potrebbe essere squalificato per la prossima partita contro il Milan, essendo stato un rosso dal campo dovrebbe esserci una squalifica per un turno, a meno che non ci siano motivi per una maggiore squalifica».