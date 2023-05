Hamsik: «Scudetto al Napoli, i festeggiamenti dureranno...»

Marek Hamsik, ex Napoli, ha commentato l’imminente vittoria dello scudetto da parte dei partenopei: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Marek Hamsik ha commentato così l’imminente vittoria dello scudetto da parte del Napoli. I partenopei succedono al Milan:

«Questi due anni trascorsi al Trabzonspor occupano un posto molto speciale nella mia carriera. È molto simile a ciò che ho vissuto a Napoli. Le cose non sono andate bene per noi in questa stagione, i cambi di allenatore hanno complicato le cose. La Champions League era il nostro obiettivo più grande, ma non siamo riusciti a raggiungerla. Lo Scudetto del Napoli? Sono molto contento, purtroppo non potrò partecipare alle celebrazioni. Dopo 33 anni si festeggerà per mesi».