Nosotti: «Leao fondamentale per il Milan, senza...»

Marco Nosotti, noto giornalista, ha analizzato il ritorno in Champions tra Inter e Milan sottolineando l’importanza di Leao per i rossoneri

Ospite a Sky, Marco Nosotti ha parlato così di Inter-Milan e di Rafael Leao:

«E’ una partita da 180 minuti. Questo Milan che voleva essere quello del marchio di fabbrica offensivo, dell’uno contro uno, contro questa Inter non poteva fare come nel primo tempo: lasciarli uno contro uno in mezzo al campo, esposto molto al lavoro e alla forza di una Inter che può guardare alla panchina mantenendo gli stessi ritmi di inizio gara. A questo punto il Milan dice ok, me la gioco: se c’è Leao me lo uso per questo, tanto in campionato nelle prime quattro ci posso arrivare. E’ vero c’è un Milan con Leao e un Milan senza Leao, è normale. C’è una Salernitana con Candreva e una Salernitana senza Candreva».