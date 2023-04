Di Vaio incensa Pioli: l’ha detto veramente!

Marco Di Vaio, ex attaccante del Bologna, ha esaltato le grandi qualità di Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Marco Di Vaio, DS del Bologna, ha parlato così del tecnico del Milan, Stefano Pioli:

«Capii subito che era di un altro livello. Mi gestì in maniera perfetta, con una sensibilità e un tatto davvero unici. Con lui costruimmo una delle migliori stagioni degli ultimi vent’anni del Bologna. Una grande scoperta per me e infatti non mi ha sorpreso quello che poi è riuscito a fare. Pioli is on fire ormai lo senti ovunque. Certo, mi sorprenderei però se dovesse vincere la Champions».