Marchisio sicuro: «Non vedo l’ora di vedere Milan Juve, sarà importante per tutte e due le squadre»

Marchisio ha parlato di Milan Juve a margine della presentazione di Kings League Italia: «Sarà importante per tutte e due»

Marchisio, intervenuto a Sky Sport a margine dalle presentazione di King League Italia, ha parlato anche di Milan Juve.

JUVE MILAN – «Sapete benissimo da che parte sto, però sarà una partita, mi auguro molto bella, molto importante per tutte e due le squadre e per la classifica che molto corta e quindi in questo momento del campionato tre punti sono sempre molto importanti. Per di più negli scontri diretti. Quindi non vedo l’ora di vederla».

LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24