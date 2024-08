Marchetti ELOGIA il calciomercato Milan: «Operazioni chirurgiche, hanno seguito questa strategia»

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport durante l’edizione dedicata al mercato ha elogiato così le operazioni del Milan

LE PAROLE – «Il Milan di fatto è completo. Ha fatto un mercato con grande calma e pazienza, ma andando a centrare quasi chirurgicamente tutti gli obiettivi di cui aveva bisogno. Ora può ragionare in quest’ultima settimana rispetto all’attacco, visto che Okafor ha scalzato Jovic nella lista delle preferenze, quindi se ci può essere l’opportunità di un cambio in avanti il Milan la prenderebbe in considerazione. E bisognerà valutare con attenzione anche la situazione di Bennacer, che se dovesse andare a giocare in Arabia i rossoneri potrebbero avere la possibilità di fare un investimento nuovo a centrocampo. Come vi abbiamo detto da giorni, Manu Kone è il giocatore che piace di più»