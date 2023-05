Lippi: «Euroderby? Niente favoriti. Su Leao dico questo»

Marcello Lippi, ex allenatore della Nazionale Italiana, ha commentato l’euroderby tra Milan e Inter: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Marcello Lippi ha parlato così del derby di Champions tra Milan e Inter:

«No, non ci sono favoriti in semifinale di Champions. Sono due squadre forti che hanno fatto risultati positivi ultimamente. Hanno ottimi giocatori in buona condizione sia fisica che psicologica. Leao? È un giocatore importante, mi auguro che recuperi la condizione. Mi piace molto».