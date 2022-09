Marani «Leao grande giocatore, sul contratto...»

Matteo Marani ha esaltato le doti di Rafael Leao, mattatore del Derby di Milano: le sue parole sul rinnovo del portoghese

Intervenuto a Sky, Matteo Marani ha parlato così di Leao:

«L’uomo in più del Milan è l’ambiente che si è creato e che supera giocatori, allenatore e dirigenti. Pioli si è integrato in maniera perfetta con Maldini e Massara. I giocatori sono cresciuti tutti. Leao? Tre anni fa in molti si chiedevano se fosse da Milan e se fosse corretto puntare su di lui. Il portoghese è cresciuto tantissimo, ha trovato il suo ruolo ideale, si trova bene anche con i compagni. Ora bisogna rinnovargli quanto prima il contratto, non sarà semplice, ma è un grande giocatore. Al momento è uno dei pochi giocatori di livello assoluto del campionato italiano».