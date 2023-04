Pasqual: «Bennacer? Vi svelo un retroscena»

Manuel Pasqual, noto opinionista ed ex calciatore, ha svelato un clamoroso retroscena su Ismael Bennacer, centrocampista del Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Manuel Pasqual ha parlato così del centrocampista del Milan, Ismael Bennacer:

«Mi aveva stupito fin da subito per la scelta singolare. In carriera capita di vedere giocatori di un certo spessore, ma guardando lui veniva da pensare: ‘Che ci fa qui?’. Magari a quell’età non era pronto per il top della Premier e ci può stare, ma con un piccolo passo indietro si sarebbe già trovato bene. È stato intelligente perché ha scelto di rimettersi in gioco. Il fisico lo penalizzava, ma la sua carta vincente era l’intensità. L’esperienza nell’Arsenal ha fatto la differenza, pensa a una velocità superiore e sa leggere le iniziative avversarie in anticipo».