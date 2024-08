Manu Konè Milan: un’altra big tenta lo SCIPPO a Furlani! Pronte due CESSIONI per finanziare il COLPO, tutte le novità

Manu Konè Milan: una big tenta lo scippo a Furlani! Pronte due cessioni per finanziare il colpo, tutte le novità sul centrocampista

Come riferito da Calciomercato.com, c’è una nuova rivale nella corsa a Manu Konè, obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo negli ultimi giorni di calciomercato. Trattasi della Roma, che potrebbe finanziare il colpo grazie a due cessioni.

Edoardo Bove e Tammy Abraham, infatti, hanno estimatori in Premier League e potrebbero permettere ai giallorossi di fare cassa per poi bussare alla porta del Borussia M’gladbach. I tedeschi, per lasciar partire il giocatore, chiedono 25 milioni di euro.