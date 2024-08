Manu Konè Milan: non convocato dal Monchengladbach, l’OSTACOLO che frena l’affondo dei rossoneri

Il calciomercato Milan continua a monitorare la situazione legata a Manu Konè. L’ostacolo che frena l’affondo dei rossoneri

Il Borussia Moenchengladbach ha confermato che Manu Kone, centrocampista seguito con interesse da Milan e Roma, non è convocato per la partita di questa sera contro il Bayer Leverkusen a causa di un trasferimento imminente.

Tuttavia come riportato da Daniele Longo se non dovessero uscire Bennacer e Adli non ci sarà l’affondo dei rossoneri. Oggi è solo un forte interesse, domani chissà, si vedrà.