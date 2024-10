Mandorlini DIFENDE Leao e il Milan: «Per me il portoghese ha fatto una BUONA partita! Così come TUTTO il Milan. Non basta, però, uscire SODDISFATTI, ma in Champions…»

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’allenatore Andrea Mandorlini ha rilasciato queste dichiarazioni sulla prestazione del Milan, e in particolare di Rafa Leao, nella sconfitta di ieri contro il Bayer.

PAROLE – «Leao? Dire che non è da Milan mi pare esagerato. Credo che abbia fatto una buona gara, al di là dei singoli. Non basta però uscire soddisfatti, si dovevano fare punti invece si è persa questa partita. Il Milan è più bravo davanti, se sta dietro non esprime il potenziale dei giocatori. Davanti ha più qualità e dovrebbe sfruttarla, ma ci sono anche gli avversari. Ha fatto una buona gara, ma in Champions servono i risultati. A volte ha delle pause, giocatori con qualità come lui devono essere più continui. Ma ce ne sono tanti che hanno quelle qualità e poi nel gioco di squadra non riescono a dimostrarle».