Manchester City Milan, TRE indizi di mercato dalle formazioni del match: Fonseca ha escluso LORO. Ecco di chi si tratta

Dalle formazioni titolari di Manchester City Milan potrebbero esserci alcuni spunti interessanti anche per quanto riguarda il calciomercato rossonero. Infatti Fonseca ha lasciato in panchina Thiaw, Pobega e Adli, tutti giocatori che potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane.

Sicuramente è stata una mossa per far mettere minuti preziosi sulle gambe a tutti ma chissà che si possa nascondere anche il mercato in queste scelte del tecnico.