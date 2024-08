Malomo Milan Futuro, primi CONTATTI per il difensore! Kirovski PRENDE nota

Malomo-Milan Futuro, è lui l’ultimo nome per rinforzare la squadra a disposizione di Daniele Bonera: primi contatti tra le parti

Come riferito da Nicolò Shira, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, il Milan Futuro continua la propria campagna di rafforzamento e in questo senso avrebbe avviato i primi contatti con la Triestina per Alessandro Malomo, difensore classe ’91.

PAROLE – «L’ AC Milan ha mostrato interesse per il difensore centrale della Triestina Alessandro Malomo, per Milan Futuro. La richiesta del classe ’91 è di un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026». I prossimi giorni saranno dunque decisivi per cercare di arrivare a dama.