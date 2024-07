Maldini Milan, permanenza possibile in rossonero? Ipotesi da non scartare, lo scenario per il trequartista figlio d’arte

Stando a Calciomercato.com, l’ipotesi di una permanenza di Daniel Maldini al Milan non è certamente da scartare. Il trequartista sta lavorando duramente per convincere Fonseca: la prova positiva da centravanti inedito col Rapid Vienna, unita alla partenza di Lorenzo Colombo danno una spinta al figlio d’arte, ma non è detto che bastino per strappare la conferma.

Un’eventuale conferma in rossonero dovrebbe presupporre un rinnovo di contratto, considerando che l’accordo che lega Maldini al Diavolo scade il 30 giugno 2025. Il Monza, intanto, è fortemente intenzionato a riportare il giocatore in Brianza, ma occhio all’inserimento del Torino.