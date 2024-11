Maldini Milan, Montolivo rincara la dose: parole di fuoco sull’addio dell’ex DT

Maldini Milan, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero e attuale opinionista, è tornato sull’addio di Paolo nel 2023

Intervenuto a Sky, l’ex Milan Riccardo Montolivo ha dichiarato

PAROLE – «Secondo me lo spartiacque è stato l’addio di Maldini. Con lui si era iniziato un progetto di crescita maturato con Scudetto e semifinale di Champions, risultati importanti. Invece la scelta di mandarlo via è stata un po’ come ricominciare da zero. Anche la cessione di Tonali è stata decisiva”, ha spiegato l’ex centrocampista rossonero».