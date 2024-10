Maldini Milan, l’ex rossonero infortunato! Ecco cosa è successo: salterà la trasferta del Monza contro l’Hellas

Maldini Milan, l’ex giocatore rossonero figlio d’arte di Paolo salterà la prima gara dopo la convocazione in Nazionale: ecco il motivo

Daniel Maldini, ex Milan, salterà la sfida in trasferta contro l’Hellas Verona. Il figlio d’arte ha rimediato un infortunio nell’allenamento della vigilia e non riuscirà a recuperare in tempo. Una beffa per il trequartista dopo la prima apparizione in Nazionale.

Lo stop non sembra comunque preoccupante. Si tratterebbe di una semplice contusione alla spalla, ma Nesta non vuole rischiare di peggiorare la situazione.