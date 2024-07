Daniel Maldini LASCIA il Milan? Galliani incontra l’agente per chiudere l’affare: DETTAGLI e FORMULA del possibile trasferimento

Si sta per concretizzare un’altra uscita per il calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, in serata avverrà un incontro tra il Monza e l’agente di Daniel Maldini per chiudere

PAROLE – «Incontro stasera tra Adriano Galliani e l’agente Beppe Riso per chiudere Daniel Maldini a Monza dal Milan a titolo definitivo dopo il tentativo di sorpasso del Torino . Il Milan avrà una percentuale importante sulla futura vendita».