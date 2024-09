Malagò SECCO: «La scelta della UEFA su San Siro non è una SORPRESA. Questo è il motivo: l'ASSENZA di...»

Le parole di Giovanni Malagò dopo la scelta della UEFA di togliere la finale di Champions 2027 allo stadio di San Siro

Intervenuto a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor ai Giardini Indro Montanelli di Milano, Giovanni Malagò ha commentato la scelta della UEFA di togliere la finale di Champions 2027 a San Siro, stadio di Milan e Inter.

PAROLE – «San Siro? Per gli addetti ai lavori questa non è una novità, tutti ne eravamo al corrente. Sapevamo perfettamente, non mettendo in moto il processo che conosciamo, di dover fare una serie di iniziative allineate con la Uefa, non è stata una sorpresa. Mi rendo conto che per il grande pubblico sia stato un fulmine a ciel sereno. La nomina per la finale di Champions League 2027 era stata sospesa in attesa della conferma o meno se lo stadio di San Siro sarebbe stato sicuramente sgombro da lavori e nella configurazione che conosciamo. Siccome l’amministrazione comunale di Milano non è stata in grado di confermare l’assenza di lavori che impattino in qualche modo la capienza dello stadio e dei suoi dintorni, è evidente che non abbiamo potuto assegnare la finale».