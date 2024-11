Maignan a Sky: «Credo nel Milan, ma serve tempo. Leao? Abbiamo fiducia in lui, col Real è la sua serata»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole di Maignan alla vigilia della gara contro il Real Madrid di Champions League

IL PROGETTO – «Abbiamo un nuovo progetto con un nuovo allenatore. Ci serve tempo per adattarel e sue idee a quello che vuole. Abbiamo una squadra di giocatori nuovi che si deve adattare al sistema del mister. Certo che credo, dobbiamo essere pazienti, avere la pazienza e piano piano arriveranno belle cose. Dobbiamo credere soprattutto».

PARATA SU PEDRO PEREIRA – «Una bella parata per me e la squadra, era il momento dove non abbiamo fatto gol sulle nostre occasioni. Quindi ha dato forza alla squadra per tenere la testa in partita».

IL MOMENTO DEL MILAN – «Siamo in fiducia, è vero che non abbiamo sempre i risultati che vogliamo ma c’è molta fiducia».

LEAO – «Rafa sta bene, mentalmente sta molto bene, lavora ogni giorno, non ha perso il suo sorriso. Sta facendo delle cose che magari la gente non vede. Oggi nel calcio si guardano solo assist e gol, ma Rafa sta aiutando molto la squadra e lavorando. Domani giocherà come ha detto il mister: queste sono le sue serate. Abbiamo fiducia in Rafa anche se non fa assist e gol, anche se lui vuole fare di più. L’importante è che rimane come è lui, un ragazzo sempre col sorriso, che vuole lavorare e resti con la squadra».