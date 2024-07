Maignan Milan e il clamoroso incastro con Donnarumma: voci sull’addio del francese, ecco chi può sostituirlo in rossonero

Secondo quanto riferito da Repubblica, c’è una remota ipotesi – nel calciomercato Milan – di un addio di Mike Maignan in estate. Parte tutto dal Manchester City che, per rimpiazzare Ederson diretto verso l’Arabia Saudita, starebbe pensando a Gianluigi Donnarumma. A quel punto, il Psg andrebbe a bussare ai rossoneri per MagicMike, valutato 80 milioni di euro.

E chi lo sostituirebbe a Milanello? Il quotidiano parla di Giorgi Mamardashvili, estremo difensore del Valencia e rivelazione di Euro 2024.