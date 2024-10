Maignan Milan, Tchouameni: «Deluso per la mancata fascia?»

Maignan Milan, parla Tchouameni sulla mancata assegnazione della fascia di capitano con la nazionale francese per la Nations League

Mike Maignan, giocatore del Milan, nonostante l’assenza di Mbappé non indosserà la fascia da capitano della Francia. Il CT, infatti, ha scelto Tchouameni per le partite di Nations League. Di seguito le parole del giocatore del Real Madrid sull’argomento.

MAIGNAN MILAN, LE PAROLE DI TCHOUAMENI – «Mike non è deluso. Come ho detto la storia del capitano è stata meno un argomento internamente che nei media. Abbiamo sempre cercato di mantenere la calma al riguardo. L’allenatore ha discusso con diversi giocatori. Resta temporaneo, sappiamo benissimo chi è il capitano della nostra selezione. Possibile pressione del Real Madrid? No, non è così, almeno non per me. Ho parlato con Kylian e Ferland e non è mai stato così»