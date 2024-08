Maddaloni rivela: «Sulla spaccatura Chiesa-Juve la PENSO così. Il Milan? Ecco come VALUTO il precampionato dei rossoneri»

L’ex vice allenatore della Juventus Massimiliano Maddaloni ha parlato del caso Chiesa e del Milan

CHIESA – «Con esattezza non si può capire realmente il motivo di questa spaccatura. Si può dire che la Juve ha dimostrato in questo mercato di avere una linea forte societaria. Una linea in cui fino a un certo punto economico tutti erano importanti, ma nessuno indispensabile. L’ha dimostrato con Rabiot e altri giocatori che potevano essere riconfermati ma andavano oltre dal punto di vista economico e di budget degli ingaggi dei giocatori. Al di là di tutto credo che la Juve stia mantenendo questo tipo di atteggiamento. Un atteggiamento da società importante e seria. Il calcio, alla fine, è l’insieme di due componenti: tecnica ed economica. La Juve sta cercando di equilibrare, dopo tanto tempo, una situazione che aveva creato dei problemi».

CAMPIONATO – «A me non sta dispiacendo il Milan. In questo precampionato, contro squadre importanti, ha dimostrato di essere sulla squadra giusta. Mi piace come ha lavorato la Roma sul mercato. Conte al Napoli dimostrerà sicuramente di essere un allenatore efficiente per un motivo semplice: peggio dell’anno scorso il Napoli non potrà fare e ritroverà giocatori che l’anno scorso sono stati inesistenti come Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Credo che l’anno prossimo sarà un campionato molto più livellato. Ci saranno 6-7 squadre che secondo me potranno infastidire l’Inter che, in questo momento, è un pelo avanti rispetto a tutte le altre».

