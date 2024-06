Lukaku Milan: situazione da tenere molto d’occhio, l’AFFARE prende quota! La RIVELAZIONE

Sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. L’esperto di mercato ha fatto il punto sulla trattativa Lukaku al Milan

Le parole sulle frequenze di TMW Radio di Luca Marchetti. L’esperto di mercato ha fatto il punto sulla trattativa Lukaku al Milan:

LE PAROLE – «Lukaku ha preso quota nel Milan. È una storia vecchia perché se ci si pensa anche lo scorso anno si parlava di lui in rossonero in questo periodo e in quel momento si cominciò a innervosire l’Inter. Se io devo valutare il mercato dei rossoneri con i principi che loro stessi hanno messo il belga sarebbe una grande eccezione. È chiaro, però, che con giocatori di questo tipo, come Giroud, il Milan ha creato le sue fortune. Per me è una situazione da tenere molto d’occhio anche perché la situazione di Zikrzee è in totale stallo»