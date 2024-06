Lukaku Milan, Pellegatti SMORZA gli entusiasmi: «Può arrivare SOLO in un caso»

Lukaku-Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato il possibile arrivo del belga: le dichiarazioni

Intervenuto a Tv Play, Carlo Pellegatti ha smorzato gli entusiasmi sul possibile arrivo di Lukaku nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Lukaku a quelle cifre mai. Il Milan mi ha sempre detto che sono gli agenti che si muovono, è il Chelsea che si muove. Un no come successo per Kiwior, non mi è mai arrivato. Però c’è un pensiero che mi arriva: Lukaku potrebbe arrivare al Milan a cifre molto più basse, ma una settimana prima della fine del mercato. E immagino che il club rossonero abbia già trovato a quel punto il suo attaccante».