Lukaku Milan: il FATTORE da non sottovalutare nella trattativa, così l’IDEA rossonera può diventare concreta

Dopo l’eliminazione dall’Europeo, il tema sul futuro di Lukaku, accostato a Milan e Napoli può entrare nel vivo. Il fattore

Giorni caldi. Dopo l’eliminazione dall’Europeo, il tema sul futuro di Lukaku, accostato a Milan e Napoli può entrare nel vivo. Luca Cilli, intervenuto a Sky Sport, durante l’edizione dedicata al mercato ha svelato un fattore da non sottovalutare:

LE PAROLE – «L’attesa di Lukaku, la voglia di riflettere è un’aspetto importante che dobbiamo considerare. E’ una mezza idea del Milan, mezza perchè per diventare concreta c’è bisogno della volontà del giocatore, del Chelsea che alla proposta di trasferimento, ci sono tanti tasselli da incastrare. La riflessione di Lukaku ci sta in tal senso. Favorita tra Milan e Napoli? No in questo momento no»