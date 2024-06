Lukaku Milan, il belga APRE ai rossoneri?: «Ho già DECISO il mio futuro e ho il controllo della situazione! Miglior tecnico? LUI»

Lukaku-Milan, il centravanti belga ha parlato del proprio futuro: apertura ai rossoneri per la prossima stagione? Le parole

Intervistato da Het Laatse Nieuws, Romelu Lukaku, attaccante belga obiettivo del calciomercato Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Nella mia testa, l’ho già capito. So cosa succederà. A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò, tutti saranno d’accordo con me. Ogni volta che ho deciso di rimanere o andarmene da qualche parte, si è rivelata la scelta giusta a causa di alcuni fattori. Chi è stato il mio miglior allenatore finora? Antonio Conte».