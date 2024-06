Lukaku Milan, l’attaccante ha detto SÌ ai rossoneri! Prestito o 30 milioni di euro: COSA SUCCEDE sul mercato per l’ex Inter

Aggiornamenti importanti sul fronte Lukaku: il centravanti belga avrebbe detto sì al possibile trasferimento in rossonero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Inter vorrebbe restare ancora in Serie A e il Milan, col Napoli, sono due opportunità che apprezza.

Il calciomercato Milan punta sul prestito come formula del trasferimento a cui, per il momento, il Chelsea non apre. Lo scenario potrebbe cambiare ad agosto inoltrato se l’attaccante non dovesse aver trovato ancora una squadra. Se i rossoneri lo volessero immediatamente, serve un’offerta intorno ai 25-30 milioni di euro.