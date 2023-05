Milan Inter, Figo: «Ho una speranza per il derby»

Luis Figo, ex calciatore dell’Inter, spera che siano i nerazzurri a raggiungere la finale di Champions eliminando il Milan

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luis Figo ha parlato di Milan-Inter:

«Sai cosa mi aspetto perché io sono stato fiero di indossare la maglia dell’Inter e sono orgoglioso che adesso il calcio italiano abbia due semifinaliste in Champions oltre al Napoli che ha fatto grandi cose in Europa prima di essere eliminato nei quarti di finale. Nel derby di Milano tutto può succedere. All’Inter ho avuto un’esperienza fantastica e le auguro di arrivare in finale. Lautaro decisivo. I dettagli in Champions sono determinanti e l’argentino può essere l’uomo giusto. È maturato e ha personalità».