Spalletti a Sky: «Osimhen sta benissimo, Milan avversario forte»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato alla vigilia della gara di domani sera contro il Milan in Champions League

Intervenuto a Sky alla vigilia di Napoli-Milan, Luciano Spalletti ha dichiarato:

PRESTAZIONE: «Non dobbiamo deformarci, dobbiamo essere noi stessi facendo vedere ciò che abbiamo fatto vedere durante tutto il campionato. Serve una bella prestazione, non ci sono altre strade. Ci siamo appuntati ciò che è successo nelle partite precedenti, da cui siamo usciti con qualche svantaggio, ma senza rimorsi».

MILAN: «Quello che abbiamo davanti è un avversario tosto, composto bene, con tutte le qualità: ha tecnica, ha forza fisica, ha ripartenza, ha strappo per andare da una parte all’altra del campo; è stata costruita per grandi successi e grandi risultati. Bisognerà essere all’altezza della situazione. Noi dovremmo essere squadra compatta, interpretando bene le situazioni: se gli concediamo campo aperto e non siamo bravi a soffocare subito loro sono bravi a sfruttare le ripartenze».

INESPERIENZA: «Quando vai alla porta del successo ci sono due cartelli: entrata e uscita. Per poterci stare dentro bisogna essere del livello. Sono convinto che questa squadra abbia fatto le esperienze nelle partite precedenti per adattarsi a qualsiasi avversario».

OSIMHEN: «Benissimo. Ha svolto tutto l’allenamento, ha fatto quei 20 minuti in cui ci ha fatto vedere che è guarito col Verona. Ha lo stima di tutti i compagni che lo amano e lo adorano».

LAVORO: «Ha lavorato bene la società, il direttore, il presidente… Il pubblico che partecipa e combatte al fianco della squadra è la vera faccia di Napoli che conoscono in tutto il mondo».