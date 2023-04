Napoli, Spalletti: «Assenza Osimhen? Pesa ma ha ragione Pioli»

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa odierna, ha analizzato anche l’assenza di Victor Osimhen: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Napoli e Milan, Luciano Spalletti ha parlato così dell’assenza di Osimhen:

«E’ un’assenza che pesa, inutile girarci intorno, però poi di fianco c’è anche quello che ha detto Pioli che mi trova d’accordo (ride), quando è mancato la squadra ha saputo sopperire e tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso Napoli, giocando da Napoli, con lo stesso gioco di sempre. La differenza l’hanno fatta anche giocatori come il Cholito, lui sa che mestiere fa, è uno di quelli che conosce, sa che non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa e da subito è entrato nel ruolo che deve avere e quando uno è intelligente si fanno lo stesso risultati pur avendo piccole fette di possibilità, ma che sa di dover sfruttare. Come modo di giocare cambia poco, Simeone è meno veloce di Osimhen, trovarne uno così veloce è difficile, ma è bravo a giocare spalle alla porta, a difendere palla, a dialogare, siamo a posto. Emotivamente? Anche in Champions è mancato, la squadra di rango si gioca il risultato allo stesso modo».