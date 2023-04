Chiarugi: «Leao-De Ketelaere, un aspetto è fondamentale»

Luciano Chiarugi, ex calciatore del Milan, ha parlato del momento vissuto da Leao e De Ketelaere: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Tuttosport, Luciano Chiarugi, ex Milan, ha parlato in questi termini di Leao e De Ketelaere:

«Certo. Leao deve sempre avere la convinzione mentale di essere nella giornata giusta, così è irrefrenabile e segna gol incredibili, a differenza di quando invece sbaglia qualcosa di fin troppo facile per lui. Kvaratskhelia si è ambientato subito in Italia e sta facendo la differenza. Sappiamo quanto queste cose contino. Prenda De Ketelaere: è arrivato con la nomina di calciatore fortissimo, di quello che avrebbe reso il Milan ancora più forte. Per ora ha avuto delle difficoltà, penso proprio perché nel calcio si deve tenere conto anche di questi aspetti. Spesso occorre avere pazienza».