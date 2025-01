Lucca Milan, l’attaccante italiano è la principale alternativa a Santiago Gimenez: l’Udinese fissa il prezzo, c’è anche la Roma

Come riportato da Tuttosport, Sergio Conceicao ha fatto una richiesta precisa al calciomercato Milan da qui alla chiusura del prossimo 3 febbraio.

Se il Milan non riuscirà a prendere Gimenez, cosa farà? Intanto è congelata la partenza di Jovic direzione Monza. Poi Joao Felix una seconda punta, non un “9” – rimane un’opzione gradita a Conceiçao; mentre l’agente Riso ha proposto Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il Milan lo segue, è un obiettivo per l’estate quando andrà aumentata la truppa di italiani in rosa, però l’Udinese chiede tanto, almeno 25 milioni se non di più. Sul centravanti c’è anche la Roma che pensa di proporre un prestito (4) con obbligo (18), ma i friulani resistono. Il Milan ci proverà?