Calamai: «Pioli ha in testa un unico grande obiettivo»

Luca Calamai, giornalista, è convinto che Stefano Pioli abbia un unico grande obiettivo per il finale di stagione del Milan: ecco quale

Dalle colonne di TMW, Luca Calamai ha parlato così del rendimento del Milan:

«Il Milan va alla sua velocità. Pioli ha nel mirino la Champions. Difficile dargli torto. In campionato come deve far ricorso alla rosa per avere energie fresche trova poco o niente. E questo è un problema. Però i rossoneri hanno dimostrato di saper vivere nella maniera giusta i momenti decisivi e questo può essere un fattore da non trascurare. Il Milan deve sperare che gli avversari non accelerino».