Bianchin: «Leao nel derby? Dico questo»

Luca Bianchin, noto giornalista, ha parlato del possibile recupero di Rafael Leao per il derby di mercoledì contro l’Inter

Intervenuti a Tutti Convocati su Radio 24, Luca Bianchin ha parlato così del possibile recupero di Rafael Leao per Milan-Inter:

«Difficile dire se ci sarà Leao. Se fosse una partita normale, non giocherebbe sicuramente a distanza di tre giorni. Questa, però, non è una partita normale. Ci sarà tempo fino a martedì per decidere. Non penso che forzare Leao sarebbe sminuire il gruppo».