Longo Milan Futuro, è UFFICIALE: l’attaccante è un nuovo giocatore della squadra di mister Bonera, il comunicato

Longo Milan Futuro, è UFFICIALE: l’attaccante italiano è un nuovo giocatore della squadra di mister Bonera, il comunicato del club rossonero

Mancava solo l’ufficialità che ora è arrivata: Samuele Longo è un nuovo giocatore del Milan Futuro. Di seguito il comunicato del club rossonero:

COMUNICATO – «AC Milan comunica di aver tesserato il calciatore Samuele Longo. Samuele, nato a Valdobbiadene il 12 gennaio 1992, di ruolo attaccante, ha maturato esperienze in diverse categorie fino giocare nei massimi campionati sia in Italia che in Spagna. Samuele Longo entra a far parte della formazione Milan Futuro».