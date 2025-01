Loftus Cheek Milan, c’è il rientro in campo: cosa filtra in vista della finale contro l’Inter. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, ieri sera contro la Juventus, ha ottenuto l’accesso alla finale della Supercoppa Italiana. Ad attendere la squadra allenata da Sergio Conceicao, dopodomani, ci sarà l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Come riportato da Luca Bianchin Ruben Loftus-Cheek oggi ha lavorato sul campo assieme ai compagni che non hanno giocato ieri. Il centrocampista inglese è fuori dallo scorso 11 dicembre, lunedì potrebbe andare in panchina