Loftus-Cheek SVELA: «Il mio RUOLO? Ci muoviamo molto, il nostro OBIETTIVO è QUESTO»

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, ha svelato i suoi nuovi compiti tattici nella squadra di Paulo Fonseca:

RUOLO – «Noi centrocampisti dobbiamo giocare vicini per combinare. Come squadra vogliamo costruire dal basso, dobbiamo avere sempre delle opzioni per giocare la palla. In alcune situazioni mi trovo a essere il calciatore più avanzato, ma dipende dalle rotazioni. Ci muoviamo molto».

L’INTERVISTA DI LOFTUS-CHEEK ALLA GAZZETTA DELLO SPORT