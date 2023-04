Lodetti: «Milan Napoli in Champions? Può succedere questo»

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Giovanni Lodetti ha parlato così della vittoria del Milan in casa del Napoli:

«Il Milan domenica sera mi ha impressionato e sono sicuro che il grande segreto sia l’ambiente, la voglia di stare insieme, di giocare assieme ai compagni. Succedeva anche ai miei tempi: quando c’era tensione, Rocco veniva in spogliatoio, faceva quattro battute e tutto andava a posto. Anche questo Milan mi sembra abbia un gruppo di giocatori che va d’accordo: li ho visti tranquilli ma determinati e il bel gioco è arrivato di conseguenza. Il Milan a Napoli ha giocato bene, non ha soltanto vinto. Credo che il lavoro di Maldini in tutto questo si veda, non tanto nel litigio con Spalletti – a me le liti non piacciono mai – ma nella costruzione della squadra. A questo punto, direi che vale tutto. Le squadre a fine stagione possono infilare una serie di partite positive e in Champions mi sembra ci sia equilibrio. Le due partite tra Milan e Napoli saranno belle, interessanti, ma la serata di domenica ha dimostrato che il Milan ha lo spirito, ancora più che i piedi e le gambe, per vincere il derby italiano. A proposito di derby, se mi chiedete chi preferirei incontrare in una eventuale semifinale, io non ho dubbi. Conosco bene le partite tra Inter e Milan, so che tolgono energie a tutti e complicano anche le altre partite, quindi rispondo con una parola: Benfica. Date retta a me, sempre meglio trovare una squadra straniera..»