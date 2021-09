Liverpool Milan: tutti i rossoneri che non hanno mai esordito in Champions

Sono diversi i giocatori del Milan di Pioli che non hanno mai esordito in Champions League. Domani potrebbero farlo col Liverpool

In un Milan di giovani, non sono pochi i giocatori che non hanno mai giocato una partita in Champions League nella loro carriera. Il match di domani sera contro il Liverpool sarà occasione per l’esordio per molti di loro.

Tra i nomi eccellenti senza neanche una presenza nella massima competizione europea spiccano quelli di Kessie, Romagnoli e Rebic. Domani sera potrebbero esordire Calabria, Tomori, Leao, Tonali e molti altri. Ecco la lista completa dei giocatori senza presenze in Champions.

Kalulu, Tomori, Ballo-Touré, Bennacer, Kessie, Krunic, Leao, Pellegri, Rebic, Romagnoli, Gabbia, Conti, Tatarusanu, Plizzari, Calabria, Messias, Tonali, Maldini, Saelemaekers.